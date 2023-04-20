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Уфолог назвал причину загадочной вспышки в небе над Киевом

Уфолог Уваров: причиной вспышки в небе над Киевом стал метеорит

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Несмотря на то, что власти Украины пытаются использовать загадочную вспышку в небе над Киевом в информационной войне против России, речь все же идет о падении метеорита, заявил в интервью ФАН директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров. Он напомнил, что аналогичное событие произошло недавно между югом Британии и севером Франции.

«Это однозначно — падение метеорита и его уничтожение с помощью специальной установки. Такая же сбила Челябинский метеорит, а до этого Витимский и Тунгусский. Разница масштабов этих событий объясняется только величиной этих тел», — пояснил собеседник ФАН.

Он напомнил, что уже писал о существовании на Земле специальной системы, защищающей жителей от подобных угроз из космоса. При активации такого комплекса на перехват небесному телу направляются объекты, так называемые терминаторы, заключил ученый.

Накануне вечером жители украинской столицы выкладывали в сеть видеозаписи падения неизвестного объекта и яркой вспышки. В офисе президента страны это назвали работой ПВО, а в киевской администрации посетовали на падение американского спутника. О всех возможных версиях загадочного явления — в материале «Газеты.Ru».

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