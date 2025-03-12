СМИ: украинские военные засыпали Суджу «лепестками»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины при отходе из Суджи в Курской области засыпали город противопехотными минами типа «лепесток». Об этом сообщил заместитель командира парашютно-десантной роты с позывным «Атом» в беседе с РИА Новости.

«Постоянно смотрите под ноги. «Лепестки» валяются везде», — отметил он.

Российский военнослужащий подчеркнул, что ВСУ пошли на такой шаг, чтобы замедлить продвижение ВС России. Кроме того, такие мины представляют угрозу для мирного населения, добавил он.

Незадолго до этого сообщалось, что город Суджа, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. По данным Telegram-канала SHOT, в Судже осталось совсем немного украинских солдат, которые продолжают пытаться покинуть город. Часть из них сумела найти укрытия, остальные либо получили ранения, либо пополнили список безвозвратных потерь ВСУ.

Также SHOT писал, что российские солдаты установили флаг РФ возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, которые продолжают закрепляться в данном районе и выдавливать украинские формирования в сторону Сумской области.

Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что Киев пытается выдать бегство украинских бойцов из Суджи за «организованный вывод войск».

Ранее журналисты назвали возможные сроки завершения боевых действий в Курской области.