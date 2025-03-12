СК завел дело по факту теракта со стороны ВСУ, совершенного в Курской области

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту совершения Вооруженными силами Украины (ВСУ) теракта против гражданского населения в селе Малая Локня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Дело возбуждено по статье о террористическом акте в отношении мирных жителей региона», — уточнили в СК.

12 марта сообщалось, что в Малой Локне после освобождения села от украинской армии обнаружили женщину и ребенка, они не выжили.

Малая Локня была освобождена российскими войсками 10 марта. В этот же день под контроль российской армии перешли Косица и Черкасское Поречное в Курской области. Российские войска продолжают освобождение региона от украинской оккупации.

Позже военкор Александр Коц сделал видео из села Малая Локня, куда солдаты 9-го полка Вооруженных сил Российской Федерации вернулись за командиром батальона, Героем России Сергеем Чебневым с позывным «Отмель», которому не удалось выжить. Чебнев руководил обороной в Малой Локне, российские войска под его руководством не позволили ВСУ достигнуть Курской АЭС.

Ранее Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области.