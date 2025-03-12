Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК завел дело по факту теракта со стороны ВСУ, совершенного в Курской области

СК завел дело после теракта ВСУ против жителей Малой Локни Курской области
close
РИА Новости

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту совершения Вооруженными силами Украины (ВСУ) теракта против гражданского населения в селе Малая Локня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Дело возбуждено по статье о террористическом акте в отношении мирных жителей региона», — уточнили в СК.

12 марта сообщалось, что в Малой Локне после освобождения села от украинской армии обнаружили женщину и ребенка, они не выжили.

Малая Локня была освобождена российскими войсками 10 марта. В этот же день под контроль российской армии перешли Косица и Черкасское Поречное в Курской области. Российские войска продолжают освобождение региона от украинской оккупации.

Позже военкор Александр Коц сделал видео из села Малая Локня, куда солдаты 9-го полка Вооруженных сил Российской Федерации вернулись за командиром батальона, Героем России Сергеем Чебневым с позывным «Отмель», которому не удалось выжить. Чебнев руководил обороной в Малой Локне, российские войска под его руководством не позволили ВСУ достигнуть Курской АЭС.

Ранее Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами