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Военный корреспондент Коц записал видео из Малой Локни

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, снятое им в Малой Локне
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Военкор Александр Коц сделал видео из села Малая Локня в Курской области, куда солдаты 9-го полка Вооруженных сил Российской Федерации вернулись за телом погибшего командира батальона, Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель». Записанное видео военкор выложил в своем Telegram-канале.

В августе 2024 года Чебнев руководил обороной в Малой Локне, но погиб, не дав полностью окружить колонию, которую защищали его бойцы. Еще тогда военнослужащие 9-го полка поклялись вернуться и найти тела командира и своих павших товарищей, чтобы проводить их с воинскими почестями.

Коц подчеркнул, что на днях президент РФ Владимир Путин вручил супруге Сергея Чебнева Золотую звезду Героя России. А 10 марта, на следующий день после взятия Малой Локни, бойцы нашли тело комбата «Отмеля».

10 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что имя погибшего Героя России Сергея Чебнева увековечат на курской земле, за которую он отдал жизнь.

Ранее военный эксперт отвел две недели на полное освобождение Курской области.

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