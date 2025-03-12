В освобожденной Малой Локне нашли тела женщины и ребенка

В освобожденной Малой Локне в Курской области нашли тела женщины и ребенка

Тела женщины и ребенка обнаружили в Малой Локне Курской области после освобождения села от украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Подробности раскрыл командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Ворон».

«Это останки молодой женщины и ребенка. Во время августовских боев за Малую Локню много мирных жители бежали сюда в попытке спрятаться от оккупантов, от взрывов, от войны», — сказал он.

Малая Локня была освобождена российскими войсками 10 марта. В этот же день под контроль российской армии перешли Косица и Черкасское Поречное в Курской области. Российские войска продолжают освобождение региона от украинской оккупации.

Позже военкор Александр Коц сделал видео из села Малая Локня в Курской области, куда солдаты 9-го полка Вооруженных сил Российской Федерации вернулись за телом погибшего командира батальона, Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель». Чебнев руководил обороной в Малой Локне, российские войска под его руководством не позволили ВСУ достигнуть Курской АЭС.

Ранее СК возбудил дело против ВСУ после убийства мирных жителей в Курской области.