В Финляндии высказались об отправке военных на Украину

Финляндия не намерена отправлять военных на Украину. Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо в ходе выступления в парламенте, трансляция велась на сайте законодательного органа.

«Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину», — заявил глава финского правительства.

Орпо подчеркнул, что может сложиться крайне опасная ситуация в случае, если финские военнослужащие подвергнутся «риску конфликта» с армией из соседней страны.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс, или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что присутствие войск стран Североатлантического альянса в любом качестве на территории Украины является угрозой для Российской Федерации, Москва не примет этого.

10 марта Лавров отметил, что дискуссия о миротворцах на украинской территории ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.