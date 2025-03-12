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Сырского уличили во лжи о причинах отставки командовавшего в Курской области генерала ВСУ

Безуглая: Сырский соврал об указании президента уволить генерала Красильникова
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Настя Федченко/Новинарня/ Wikimedia Commons

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский солгал об указании Офиса президента Украины уволить командующего группировкой ВСУ «Север» генерала украинской армии Дмитрия Красильникова. Об этом написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По словам Безуглой, Сырский уволил Красильникова несмотря на мнение командующего Сухопутными войсками и оперативного командования группировки.

«Удобно, кто же попытается проверить? Проверила. Александр Станиславович, Вы — мстительный лжец и манипулятор», — написала парламентарий.

12 марта стало известно, что Сырский уволил генерал-майора Красильникова, которого Россия считает причастным к преступлениям украинских военных в Курской области.

В сентябре генерал Красильников, причастный к совершению преступлений в Курской области, появился в базе розыска министерства внутренних дел РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского военачальника и заочно арестовал его.

Красильникова обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.

Ранее главком Сырский фактически признал отступление ВСУ в Курской области.

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