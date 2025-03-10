«Страна.ua»: главком ВСУ подтвердил отступление в Курской области

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. К такому выводу пришло издание «Страна.ua».

«Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — сообщил Сырский в своих социальных сетях.

При этом он отметил, что угрозы окружения группировки ВСУ в Курской области нет. Также, по его словам, «ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем сил обороны Украины». Он отметил, что группировка ВСУ будет усилена «необходимыми силами и средствами».

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину. Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил, что полное освобождение Курской области — это вопрос одной-двух недель.

Ранее Сырский заявил о приезде на Курское направление для награждения солдат.