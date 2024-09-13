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Генерал ВСУ, причастный к преступлениям в Курской области, появился в базе розыска МВД

МВД объявило в розыск генерала ВСУ Красильникова из-за преступлений под Курском

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Настя Федченко/Новинарня/ Wikimedia Commons

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Дмитрий Красильников, причастный к совершению преступлений в Курской области, появился в базе розыска министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Дмитрий Сергеевич Красильников, 03.17.1978. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД.

13 сентября в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что уголовное дело возбуждено в отношении Дмитрия Красильникова,

Генерал-майора обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также подрывных угроз, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.

Красильников был назначен командующим группировки войск ВСУ «Север» 13 марта 2023 года.

Ранее в Курской области назвали сумму компенсаций за потерю имущества.

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