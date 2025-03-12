Главком ВСУ уволил генерала, ранее объявленного Россией в розыск

Сырский уволил генерала, которого РФ обвиняет в преступлениях в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова, которого Россия считает причастным к преступлениям украинских военных в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая.

По словам парламентария, Сырский просто выбрасывает Красильникова, увольняет его в критический момент, игнорируя позицию генерала Михаила Драпатого и личного состава оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ.

Безуглая отметила, что опытный генерал Красильников является одним «из немногих топов», кто слышит собственных подчиненных.

Депутат назвала Сырского «мстительным лжецом и манипулятором». Кроме того, она заявила о лживости информации о том, что Красильников был уволен по указанию офиса президента Украины.

В сентябре генерал Красильников, причастный к совершению преступлений в Курской области, появился в базе розыска министерства внутренних дел РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского военачальника и заочно арестовал его.

Красильникова обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.

Ранее главком Сырский фактически признал отступление ВСУ в Курской области.