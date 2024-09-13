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СК завел дело на генерала ВСУ из-за преступлений в Курской области

СК РФ завел дело на генерала ВСУ Красильникова из-за преступлений под Курском

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Министерство обороны Украины

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что уголовное дело возбуждено в отношении командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майора Дмитрия Красильникова, которого обвиняют в совершении преступлений в Курской области, сообщает РИА Новости.

По данным СК, военнослужащие ВСУ под руководством Красильникова 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. 

Генерал-майора обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также подрывных угроз, посягательство на жизнь сотрудника правохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.

Красильников был назначен командующим группировки войск ВСУ «Север» 13 марта 2023 года.

Накануне подполковник юстиции Дмитрий Горяченков заявил, что уголовное дело по нападению Украины на Курскую область насчитывает более 200 томов.

Ранее Су-25 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье.

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