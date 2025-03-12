Стало известно о подвиге морпеха, который с двумя ранениями захватил опорник ВСУ под Суджей

Получивший два ранения российский морпех с позывным «Чапай» под плотным огнем противника форсировал реку Псел и вместе с товарищами захватил опорные пункты в Курском приграничье. О подвиге военного рассказал RT командир роты 40-й бригады ТОФ с позывным «Мор».

По словам «Мора», подразделение морпеха участвовало в освобождении Плехово и зашло в Гуево на юго-западе от Суджи. Российские военные захватили опорник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами, дронами и личным составом.

«Врагов-то там, ну до десяти человек группировка там сидела. Все были побеждены. Человек («Чапай». — «Газета.Ru»), получается, два раза заходил. Откатился, обработали раны — и через несколько дней закатился, грубо говоря, обратно», — поделился деталями «Мор».

До этого бойцы ВС РФ совершили дерзкий 15-километровый рейд по проникновению в тыл врага через трубу газопровода. Три недели военные готовились к этой операции: очистили трубу от остатков газа, закачали кислород и оборудовали выходы на поверхность. Под землей они провели шесть дней.

Всего в операции приняли участие более 800 российских бойцов. По пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород они попали в город Суджа. Ничего не подозревающий противник встретил их «в трусах и тапочках».

Ранее стали известны сроки окончания боев в Курской области.