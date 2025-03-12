Стало известно местонахождение украинского генерала Красильникова после его увольнения

Генерал-майор Дмитрий Красильников, уволенный главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, заявил, что о причине его отставки ему не сообщили. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Отмечается, что на данный момент военный находится в батальоне резерва.

По данным канала, приказ об увольнении Красильникова был подписан 7 марта.

12 марта стало известно, что Сырский уволил Красильникова, которого Россия считает причастным к преступлениям украинских военных в Курской области.

В сентябре генерал Красильников, причастный к совершению преступлений в Курской области, появился в базе розыска министерства внутренних дел РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского военачальника и заочно арестовал его.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее главком Сырский фактически признал отступление ВСУ в Курской области.