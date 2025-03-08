Военнослужащие российской бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, пресекли попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпуса.

«Воздушная разведка обнаружила движение пехоты ВСУ по направлению к нашим позициям. Противник намеревался атаковать, но наши артиллеристы и операторы БПЛА сработали отлично», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добровольческого корпуса отметили, что украинские военные понесли потери и отступили. Помимо этого, командование ВСУ не смогло вывезти раненых солдат с территории, поскольку группа эвакуации была уничтожена артиллерийским огнем в укрытии.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска контролируют не более 15% Часова Яра.

6 марта военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселев рассказал, что командование ВСУ собирается перебросить под Часов Яр иностранных наемников.

Киселев также заявил, ссылаясь на подполье, что в район Красноармейска в ДНР (украинское название города — Покровск) прибыло большое число врачей — около семи-восьми групп. По его словам, каждая группа состоит из 15 человек, врачи говорят на английском языке, располагаются в частном секторе.

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