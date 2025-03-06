Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирается перебросить под Часов Яр (ДНР) иностранных наемников. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселев.

«На направлении Часова Яра, по информации наших партизан, противник сюда отправит наемников. Данные об этом поступают», — сказал он.

Киселев также заявил, ссылаясь на подполье, что в район Красноармейска в ДНР (украинское название города — Покровск) прибыло большое число врачей — около семи-восьми групп. По его словам, каждая группа состоит из 15 человек, врачи говорят на английском языке, располагаются в частном секторе.

Эксперт добавил, что на Красноармейском направлении украинские военные по железной дороге спешно доставляют плиты перекрытия для создания линии обороны.

3 марта сообщалось, что элитный украинский специальный батальон беспилотных летательных аппаратов «Птицы Мадьяра» был переброшен в район Часова Яра и близлежащих населенных пунктов.

2 марта первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что российские военнослужащие захватывают территории Часова Яра, сражаясь не только за каждый дом, но и за каждый подъезд.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.