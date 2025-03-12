Появилось видео перешедшего под контроль ВС РФ центра Суджи

ТАСС: центр Суджи в Курской области перешел под контроль ВС РФ

Центр города Суджи в Курской области перешел под контроль российской армии. Соответствующее видео опубликовало агентство ТАСС.

На кадрах из центра города видно, как десантники российской армии разместили флаг России на площади перед администрацией города.

Недавно агентство ТАСС со ссылкой на источник писало, что в Судже Курской области на 12 марта находится несколько тысяч солдат Вооруженных сил Украины.

Источник добавил, что некоторые бойцы пытаются бежать в направлении границы с Сумской областью, однако все дороги на данном направлении находятся под контролем российской армии.

11 марта замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ почти со всех сторон обошли Суджу в Курской области. По его словам, бойцам удалось освободить почти все лесопосадки и населенные пункты в районе Суджи.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса заявили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

Ранее стало известно, что российские военные вырыли траншею для выхода в тыл ВСУ в Судже.