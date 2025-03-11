Алаудинов сообщил, что ВС РФ практически окружили Суджу

Алаудинов: российские войска обошли Суджу почти со всех сторон

Российские войска почти со всех сторон обошли Суджу в Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«На данный момент у нас ситуация такова, что, в принципе, мы уже почти со всех сторон «обжали» Суджу, и бои у нас идут уже в окрестностях Суджи. Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена», — поделился деталями Алаудинов.

Он уточнил, что бойцам Вооруженных сил России удалось освободить почти все лесопосадки и населенные пункты в районе Суджи.

До этого автор Telegram-канала «Архангел спецназа» назвал преждевременными сообщения об установлении полного контроля над Суджей. Он отметил, что украинские войска будут до последнего держаться за эту территорию, несмотря на панику и хаос.

Также автор выразил мнение, что даже когда город будет полностью освобожден, российским военным придется еще несколько дней зачищать многоэтажки, подвалы и различные склады, где могли засесть бойцы ВСУ.

Ранее в сети появилась фотография с российским штурмовиком в Судже.