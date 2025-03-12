ТАСС: в Судже продолжают находиться несколько тысяч солдат ВСУ

В Судже Курской области на данный момент находится несколько тысяч солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Несколько тысяч украинских военных еще находятся в районном центре», — заявил он.

По данным собеседника агентства, бойцы ВСУ размещаются в подвалах жилых домов и на опорных пунктах в промышленной зоне. Он отметил, что многие из украинских военнослужащих не знают о происходящем не только на линии боевого соприкосновения, но и на соседней улице.

Источник добавил, что некоторые бойцы пытаются бежать в направлении границы с Сумской областью, однако все дороги на данном направлении находятся под контролем российской армии. Он подчеркнул, что российские солдаты продолжают зачистку лесных массивов в Суджанском районе, где разрозненные группы противника продолжают оказывать сопротивление, не владея обстановкой на фронте.

До этого в силовых структурах сообщили, что бойцы ВСУ фактически лишились путей отхода из Суджи после освобождения 12 населенных пунктов российскими военными.

11 марта замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ почти со всех сторон обошли Суджу в Курской области. По его словам, бойцам удалось освободить почти все лесопосадки и населенные пункты в районе Суджи.

Ранее стало известно, что российские военные вырыли траншею для выхода в тыл ВСУ в Судже.