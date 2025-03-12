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Российские военные вырыли траншею для выхода в тыл ВСУ в Судже

РИА Новости: бойцы ВС РФ вырыли 500-метровую траншею, добираясь до трубы в Судже
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Кадр из видео/RT на русском/Rutube

Российские военнослужащие, вышедшие в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) через газопровод, вырыли 500-метровую траншею, чтобы дойти до трубы, идущей до газоизмерительной станции в Судже Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки войск «Север».

На опубликованных агентством кадрах видны коридоры почти в человеческий рост.

«Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе», — заявил один из солдат.

По его словам, военнослужащие в попытках добраться до подземного трубопровода сделали подкоп и проделали несколько тоннелей, а также по пути оборудовали фортификационные и бытовые помещения.

Собеседник агентства добавил, что солдаты ВС РФ пешком носили провизию, воду и припасы, чтобы выйти в тыл украинской стороны и создать предпосылки для бегства ВСУ. Он отметил, что некоторые участки трубы пришлось проходить с кислородными баллонами.

До этого стало известно, что солдаты ВСУ фактически лишились путей отхода из Суджи после освобождения 12 населенных пунктов российскими военными.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса заявили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

Ранее в сети появилась фотография с российским штурмовиком в Судже.

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