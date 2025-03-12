Российские военные вырыли траншею для выхода в тыл ВСУ в Судже

Российские военнослужащие, вышедшие в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) через газопровод, вырыли 500-метровую траншею, чтобы дойти до трубы, идущей до газоизмерительной станции в Судже Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки войск «Север».
На опубликованных агентством кадрах видны коридоры почти в человеческий рост.
«Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе», — заявил один из солдат.
По его словам, военнослужащие в попытках добраться до подземного трубопровода сделали подкоп и проделали несколько тоннелей, а также по пути оборудовали фортификационные и бытовые помещения.
Собеседник агентства добавил, что солдаты ВС РФ пешком носили провизию, воду и припасы, чтобы выйти в тыл украинской стороны и создать предпосылки для бегства ВСУ. Он отметил, что некоторые участки трубы пришлось проходить с кислородными баллонами.
До этого стало известно, что солдаты ВСУ фактически лишились путей отхода из Суджи после освобождения 12 населенных пунктов российскими военными.
9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса заявили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.
Ранее в сети появилась фотография с российским штурмовиком в Судже.