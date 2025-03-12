В Курской области складывается катастрофическая ситуация для вторгшихся туда украинских военных. На Сумском направлении и в приграничных районах полностью реализуется план ВС России по уничтожению противника, продвигаются российские войска хорошими темпами, рассказал 360.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.

«Вместе с этим враг ожесточенно сопротивляется, поскольку прекрасно понимает, что потеряет кусок курского приграничья. Соответственно, потеряет козырь на переговорах, которые, возможно, будут проходить в ближайшее время», — отметил он, добавив, что украинские военные сдаются целыми подразделениями.

По мнению военкора, участника СВО Евгения Линина, наблюдаемые события – это логичное завершение аферы украинского лидера Владимира Зеленского. Сейчас у них нет никаких шансов, так как только живой силой добиться успеха ВСУ не могли, все пути коммуникации находятся под огневым контролем ВС РФ, а отступление врага с передовых позиций – это закономерный процесс, подчеркнул он.

«Сначала проваливается одно подразделение, потом — другое, затем масштаб этих кризисов увеличивается. Собственно, мы видим начало обрушения фронта в Курской области», — заключил Линин.

Напомним, Forbes со ссылкой на анонимный украинский источник написал, что основная часть ВСУ, вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. По данным издания, серия точных ударов дронов ВС РФ вывела из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Судже. Также польский генерал Богуслав Пацек заявил, что в Курской области российская армия близка к «полному триумфу», а Украина находится в очень трудной ситуации.

В Минобороны накануне сообщили, что российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области, за сутки под контроль взяты более 100 кв км территории региона. Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

Ранее на Украине подтвердили продвижение ВС РФ в восточную часть Суджи.