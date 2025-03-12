Основная часть курской группировки ВСУ ушла в сопредельные районы Украины

Основная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на анонимный украинский источник.

По данным издания, серия точных ударов дронов Вооруженных сил (ВС) РФ 25 февраля вывела из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.

«‎Две недели спустя, похоже, основная часть украинских сил, включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области», — говорится в материале.

Источник Forbes заявил, что его «‎друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения».

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области, за сутки под контроль взяты более 100 кв км территории региона. Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

В этот же день РИА Новости, ссылаясь на добровольческий корпус, заявило, что российские военные освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл украинским подразделениям через газовую трубу.

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.