Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский генерал заявил, что российские войска близки к полному триумфу в Курской области

В Польше заявили, что ВС РФ почти достигли триумфа в Курской области
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Курской области Вооруженные силы (ВС) РФ побеждают и близки к «полному триумфу». Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью радиостанции TOK FM.

«Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу»‎, — сказал он.

По словам Пацека, российские бойцы отдают себе отчет в том, что побеждают.

Кроме того, по мнению польского генерала, ВС РФ также благоприятствует хаос, который вызвали Соединенные Штаты с января 2025 года в отношении Украины.

12 марта стало известно, что основная часть курской группировки ВСУ ушла в сопредельные районы Украины. По данным Forbes, серия точных ударов дронов Вооруженных сил РФ 25 февраля вывела из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области, за сутки под контроль взяты более 100 кв км территории региона. Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами