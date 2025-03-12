В Польше заявили, что ВС РФ почти достигли триумфа в Курской области

В Курской области Вооруженные силы (ВС) РФ побеждают и близки к «полному триумфу». Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью радиостанции TOK FM.

«Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу»‎, — сказал он.

По словам Пацека, российские бойцы отдают себе отчет в том, что побеждают.

Кроме того, по мнению польского генерала, ВС РФ также благоприятствует хаос, который вызвали Соединенные Штаты с января 2025 года в отношении Украины.

12 марта стало известно, что основная часть курской группировки ВСУ ушла в сопредельные районы Украины. По данным Forbes, серия точных ударов дронов Вооруженных сил РФ 25 февраля вывела из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области, за сутки под контроль взяты более 100 кв км территории региона. Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.