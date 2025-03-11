Минобороны России: в Курской области освобождены 12 населенных пунктов

Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области, за сутки под контроль взяты более 100 кв км территории региона. Об этом сообщило министерство обороны России в своей сводке.

Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

11 марта РИА Новости, ссылаясь на добровольческий корпус, заявило, что российские военные освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл украинским подразделениям через газовую трубу.

Накануне украинское издание «Страна.ua» писало, что главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление из российского региона.

По его оценке, угрозы окружения группировки ВСУ в Курской области нет. Он также добавил, что украинские подразделения на этом направлении будут усилены «необходимыми силами и средствами».

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.