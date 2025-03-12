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Силовики заявили, что путей для бегства ВСУ из Суджи фактически нет

ТАСС: у ВСУ путей для бегства из Суджи фактически не осталось
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически лишились путей отхода из Суджи после освобождения 12 населенных пунктов российскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«С освобождением данных населенных пунктов у ВСУ путей для бегства фактически не осталось», — заявил он.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ почти со всех сторон обошли Суджу в Курской области. По его словам, бойцам удалось освободить почти все лесопосадки и населенные пункты в районе Суджи.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса заявили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. По его словам, украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Ранее в сети появилась фотография с российским штурмовиком в Судже.

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