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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Миляев: в Тульской области объявлена опасность атаки дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он призвал население сохранять спокойствие и напомнил единый телефонный номер вызова экстренных служб.

12 марта военный эксперт Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить более масштабную атаку беспилотников на российские объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 11 марта дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, всего в небе над десятью регионами России были сбиты 337 украинских дронов. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области.

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью.

Ранее эксперт рассказал, как часто ВСУ способны проводить масштабные атаки дронами.

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