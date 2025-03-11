Эксперт рассказал, как часто ВСУ способны проводить масштабные атаки дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны раз в два-три месяца устраивать массовые атаки сотнями беспилотников, подобные той, что была организована минувшей ночью в России. Об этом заявил URA.ru военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, Украине приходится накапливать БПЛА для подобных атак. По оценке эксперта, дронов оказалось слишком много, чтобы их все перехватить. Но несмотря на это, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) показали свою эффективность на 95-98%, подчеркнул Сивков.

Эксперт добавил, что массированная атака может быть направлена на поднятие боевого духа бойцов ВСУ после продвижения российских войск в Курской области. Кроме того, он допустил, что ВСУ подобными действиями хотят продемонстрировать Европе и США, что украинская армия на что-то еще способна.

В ночь на 11 марта РФ подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами страны уничтожили 337 дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО сбили 91 беспилотник над Москвой и Московской областью, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областями.

Ранее в Кремле оценили работу ПВО при атаке БПЛА на Подмосковье.