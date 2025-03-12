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Эксперт допустил более масштабную атаку беспилотников ВСУ на Россию

Военный эксперт Киселев: ВСУ могут готовить более масштабную атаку на объекты РФ
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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить более масштабную атаку беспилотников на российские объекты гражданской инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Возможно использование сразу до 1 тысячи беспилотников. Это лишний раз подтверждает, что в руководстве Украины — террористы. Вина лежит также на странах Запада, которые пичкают эту страну вооружением», — сказал эксперт.

Киселев добавил, что страны Запада продолжают создавать беспилотники, поставляемые ВСУ, для нанесения ударов по российским объектам. По его словам, продолжение атак свидетельствует о намерении западных государств «как можно больнее ударить по территории РФ», несмотря на заявления президента России Владимира Путина или его американского коллеги Дональда Трампа.

Российские военные в ночь на 11 марта сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее эксперт рассказал, как часто ВСУ способны проводить масштабные атаки дронами.

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