Эксперт допустил более масштабную атаку беспилотников ВСУ на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить более масштабную атаку беспилотников на российские объекты гражданской инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Возможно использование сразу до 1 тысячи беспилотников. Это лишний раз подтверждает, что в руководстве Украины — террористы. Вина лежит также на странах Запада, которые пичкают эту страну вооружением», — сказал эксперт.

Киселев добавил, что страны Запада продолжают создавать беспилотники, поставляемые ВСУ, для нанесения ударов по российским объектам. По его словам, продолжение атак свидетельствует о намерении западных государств «как можно больнее ударить по территории РФ», несмотря на заявления президента России Владимира Путина или его американского коллеги Дональда Трампа.

Российские военные в ночь на 11 марта сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее эксперт рассказал, как часто ВСУ способны проводить масштабные атаки дронами.