Стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

«Северный Ветер»: ВС РФ освободили Мирный и 2-й Княжий в Курской области

Российские военнослужащие освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

В материале уточняется, что речь идет о хуторе 2-й Княжий и поселке Мирный.

«Таким образом, российские войска вышли на окраины [города] Суджи <...> с востока и с севера. Боевые действия продолжаются», — говорится в публикации.

8 марта бойцы Вооруженных сил РФ начали штурм Суджи в Курской области. Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл находящихся в городе формирований ВСУ благодаря использованию подземной трубы газопровода. Позже эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

11 марта военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что солдаты ВС РФ зашли на территорию Суджи. Военный корреспондент Юрий Подоляка, в свою очередь, заявил об освобождении города в административных границах. По словам журналиста, сейчас под контролем украинских бойцов находятся только пригороды — Заолешенка, Гончаровка и Заолешенский.

Ранее журналисты узнали, как российские военные справлялись с нехваткой кислорода в трубе газопровода под Суджей.