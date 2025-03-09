Хинштейн рассказал о сложностях переброски бойцов к Судже по газопроводу

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил использование российской армией трубы бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул сложность и рискованность маневра, связанного с необходимостью преодоления значительного расстояния в стесненных условиях.

«Это был серьезный шаг: мало того что в полный рост там не пройти (а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров), но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», — говорится в посте главы региона.

Он также отметил, что аналогичную тактику российские войска применяли в районе Авдеевкив ДНР.

На днях Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил о том, что российские военнослужащие сумели проникнуть в тыл украинских подразделений в городе Суджа, воспользовавшись подземной трубой. Это позволило им незаметно внедриться в оборонительные позиции украинских сил в этом районе.

Ранее бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта из трубы газопровода.