Стало известно, как военные РФ справились с нехваткой кислорода в трубах Суджи

Российским военным пришлось держаться на расстоянии друг от друга, чтобы справиться с нехваткой кислорода в газопроводе, через который бойцы вышли в тыл группировки ВСУ в городе Судже в Курской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на участника операции «Поток».

«Когда останавливались, они расходились каждый друг от друга на два метра <...>. Мы объясняли им, что надо через каждые два метра держать дистанцию, чтобы было легче дышать», — рассказал военнослужащий.

Кроме того, солдаты проделывали в трубе небольшие отверстия, через которые поступал воздух.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 км в течение шести дней. В этот же день агентство РИА Новости сообщило, что российские военные освободили промышленную зону Суджи в результате операции.

Ранее сообщалось, что на помощь бойцам, попавшим в тыл ВСУ под Курском, подоспели подразделения ВС РФ.