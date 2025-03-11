Генштаб ВСУ признал атаку на станцию нефтепровода «Дружба»

Генштаб ВСУ признал, что станция нефтепровода «Дружба» была целью атаки БПЛА

Одной из целей атаки украинских дронов была инфраструктура нефтепровода «Дружба» в Орловской области, заявили представители генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинское военное командование сообщило в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона ВСУ. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

По данным Минобороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью.

После атаки глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки дронов на измерительную станцию нефтепровода «Дружба».

Ранее сообщалось, что более 80 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА на Подмосковье.