Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона ВСУ

Поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто во время разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком, пишет РИА Новости.

В ходе встречи с Новаком Сийярто назвал нападение ВСУ на нефтепровод «Дружба» неприемлемым. Он заявил, что Венгрия расценивает эту атаку украинцев на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет.

Также министр добавил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» могут возобновиться после ремонта. Предположительно, это произойдет к вечеру вторника.

В ночь на 11 марта над территорией России были обнаружены и сбиты 337 дронов ВСУ. Основной удар пришелся на Московскую, Брянскую и Курскую области.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, эта массовая атака сотнями дронов может быть направлена на поднятие боевого духа бойцов ВСУ после продвижения российских войск в Курской области. Также он не исключил, что украинское командование таким образом хочет продемонстрировать Европе и США, что ВСУ еще на что-то способны.

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