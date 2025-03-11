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Стало известно, каким типом дронов ВСУ атаковали Московскую область

SHOT: ВСУ атаковали Подмосковье и Москву дронами типов PD-2, «Рубака» и «Лютый»
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Scherbinator/Shutterstock/FOTODOM, телеграм-канал Владимир Сальдо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку по Москве и Подмосковью дронами типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия в ночь на 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, нанесла массированный удар по территории России для демонстрации способности к продолжению боевых действий.

По данным ведомства, за прошедшую ночь было обнаружено и уничтожено 343 украинских дрона, в том числе шесть БПЛА было перехвачено возле Курской атомной электростанции. В МО подчеркнули, что в результате падения обломков на жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры пострадали мирные жители.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что прибывшему в столицу генсеку ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный жилой дом в Видном. Позже он ушел от ответа на вопрос об атаке украинских БПЛА на РФ.

Ранее в Кремле оценили работу ПВО при атаке БПЛА на Подмосковье.

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