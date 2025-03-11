В Кремле оценили работу ПВО при атаке БПЛА на Подмосковье

Песков: ПВО хорошо сработала при отражении атаки БПЛА на Подмосковье

Системы противовоздушной обороны (ПВО) очень хорошо сработали при отражении атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», — сказал он.

Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице был сбит 91 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

СК сообщил, что по факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

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