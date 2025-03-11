Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ по России

МО: ВСУ нанесли удар БПЛА по РФ для демонстрации способности к продолжению боя
close
Shutterstock

Вооруженные силы Украины в ночь на 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, нанесли массированный удар по территории России для демонстрации способности к продолжению боевых действий. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за прошедшую ночь было обнаружено и уничтожено 343 украинских дрона, в том числе шесть БПЛА было перехвачено возле Курской атомной электростанции.

В МО подчеркнули, что в результате падения обломков на жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры пострадали мирные жители.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. После атаки аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что прибывшему в столицу генсеку ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный жилой дом в Видном.

Ранее генсек ОБСЕ ушел от ответа на вопрос об атаке украинских БПЛА на РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами