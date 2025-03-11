В Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ по России

МО: ВСУ нанесли удар БПЛА по РФ для демонстрации способности к продолжению боя

Вооруженные силы Украины в ночь на 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, нанесли массированный удар по территории России для демонстрации способности к продолжению боевых действий. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за прошедшую ночь было обнаружено и уничтожено 343 украинских дрона, в том числе шесть БПЛА было перехвачено возле Курской атомной электростанции.

В МО подчеркнули, что в результате падения обломков на жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры пострадали мирные жители.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. После атаки аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что прибывшему в столицу генсеку ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный жилой дом в Видном.

Ранее генсек ОБСЕ ушел от ответа на вопрос об атаке украинских БПЛА на РФ.