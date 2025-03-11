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Генсек ОБСЕ ушел от ответа на вопрос об атаке украинских БПЛА на РФ

ТАСС: генсек ОБСЕ уклонился от осуждения атаки дронов ВСУ на РФ
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Li Muzi/Xinhua/Global Look Press/Keystone Press Agency

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу отказался давать четкий ответ на вопрос, осудит ли ОБСЕ массовую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом пишет ТАСС.

Этот вопрос журналисты задали Синирлиоглу сразу после его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ответ генсек ОБСЕ лишь выразил надежду, что «скоро война закончится» и таких атак больше не будет.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак украинских БПЛА с 2022 года. Над 10 регионами страны сбили 337 дронов Вооруженных сил Украины.

Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным Минобороны, за ночь над Москвой и Московской областью уничтожили 91 дрон, над Курской — 126 и над Брянской — 38.

Как рассказал военный эксперт Константин Сивков, украинцам приходится накапливать дроны для подобных атак. В связи с чем ВСУ способны на такое раз в два-три месяца, отметил Сивков.

Ранее в Кремле оценили работу ПВО при атаке БПЛА на Подмосковье.

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Атаки БПЛА на Россию
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