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Штурмовик рассказал о целях операции по заходу ВС России в тыл по трубе в Судже

РИА Новости: ВС РФ при заходе в тыл ВСУ должны были создать плацдарм в Судже
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Российские военные в ходе операции по заходу в тыл по трубе должны были создать плацдарм в Судже, а также лишить украинские войска подкрепления и эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой роты бригады «Ветераны» добровольческого корпуса с позывным «Ник».

На кадрах Первого канала, снятых перед штурмом, «Ник» рассказал, что у российских военных стояла задача войти, закрепиться и создать несколько точек для проникновения в центр Суджи с последующим продвижением. Он подчеркнул, что сейчас важно создать плацдарм для дальнейшего наступления и отрезать для Вооруженных сил Украины (ВСУ) линию боевого соприкосновения. По его словам, в таком случае ВСУ останутся без подкреплений и эвакуации, что приведет к их дезорганизации.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 км в течение шести дней. В этот же день агентство РИА Новости сообщало, что российские военные освободили промышленную зону Суджи в результате операции.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области.

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