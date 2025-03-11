Стали известны результаты операции РФ с заходом через газовую трубу в Суджу

РИА: ВС РФ освободили промзону Суджи при операции с заходом через газовую трубу

Российские военные освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл украинским подразделениям через газовую трубу. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на добровольческий корпус.

«Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе <...> Около 800 человек просочились в тыл, зачистили промзону и сейчас продвигаются по частному сектору», — говорится в материале агентства.

По данным агентства, украинские войска понесли потери и отходят в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска «Суджа».

Для развития успеха и закрепления результатов прорыва ВС РФ вводят в бой новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой, добавили в РИА Новости.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса заявили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Данная операция началась 8 марта.

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.