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ТАСС узнал об истреблении ВСУ мирных жителей

ТАСС: ВСУ при отступлении минируют подвалы в домах с мирными жителями
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военные при отступлении из населенных пунктов минируют подвалы, в которых находятся мирные жители, ставят растяжки на подступах к домам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, так было в населенных пунктов Донецкой народной республики Шевченко, Селидова, Галициновка, Новогродовка.

В частности, по данным силовиков, из такой ловушки удалось спасти несколько человек. Так, в Галициновке из подвала, выход которого был весь в растяжках, спасли целую семью с маленьким ребенком.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по рынку в Великих Копанях в Херсонской области.

9 марта житель ДНР рассказал РИА Новости, что украинские военнослужащие расправлялись над мирными гражданами в городе Курахово, нанося по ним удары с помощью беспилотных летательных аппаратов. По его словам, ВСУ «охотились» на мирных граждан.

Ранее житель Курахово рассказал, как украинские бойцы обстреливали город из оружия западного производства.

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