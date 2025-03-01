Украинские военнослужащие обстреливали город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью оружия, произведенного в странах — членах НАТО. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил житель населенного пункта Владимир Соленов.

По его словам, местная электростанция регулярно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за этого в жилых домах часто пропадало отопление.

«Ну и, соответственно, поначалу они (украинские солдаты. — «Газета.Ru») там первый год убирали осколки, там быстренько собирали, чтобы никто не видел, где чего. Одному там соседу, мужчине в 11б доме, осколок залетел натовский. <...> Прямо видно было на осколке отпечаток, что натовский снаряд», — добавил Соленов.

6 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны полностью взяли под контроль город Курахово в ДНР. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Юг».

Курахово находится на расстоянии 46 км от административного центра республики и 30 км от города Красноармейска. Он является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, обладающим важным оперативным значением.

Ранее жители Курахово рассказали, как ждали прихода российских военнослужащих.