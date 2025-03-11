Собянин сообщил о 69 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил о 69 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города добавлял, что, по предварительным данным, на месте падения обломков БПЛА разрушений нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий.

Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили шесть беспилотников в Раменском городском округе, летевших на Москву.

Затем мэр написал в 4:48 об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве.

Следом глава города в 05:23 сообщил об отражении атаки еще четырех дронов, силы ПВО уничтожили их в городском округе Домодедово и Раменском.

В 5:26 глава города сообщил об успешном отражении силами противовоздушной обороны атаки десяти украинских беспилотников.

Ранее кровля многоэтажки в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона.