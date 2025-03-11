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Кровля многоэтажки в Москве получила повреждения от обломков сбитого БПЛА

Собянин: 60 летевших в сторону Москвы БПЛА ликвидированы
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Один из атаковавших Москву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на улице Домодедовская. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ ликвидировали еще два украинских беспилотника, которые летели на Москву.

«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — сообщил мэр.

Собянин добавил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков БПЛА разрушений нет, специалисты экстренных служб работают на местах происшествий.

До этого глава города рассказал об успешном отражении массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 58 беспилотников, летевших на Москву.

В свою очередь представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщал, что в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово были введены ограничения на полеты на фоне налета украинских беспилотников на Москву.

Ранее украинские беспилотники атаковали Тульскую область.

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