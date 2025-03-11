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Названы регионы Украины, из которых дроны атаковали Москву

SHOT: БПЛА на Москву летели из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные запускали беспилотники в сторону Москвы из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Об этом заявил Telegram-канал SHOT.

«Дроны на Москву запускались из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей, шли стаями по 6–12 штук, чтобы в моменте ПВО не успевало справляться», — пишет канал, ссылаясь на источник.

Он добавил, что все беспилотники были сбиты.

По данным SHOT, массовая атака российской столицы велась дронами типов PD-2, «Рубака» и «Лютый».

По последней информации мэра Москвы Сергея Собянина на 7:06 мск, силами противовоздушной обороны на данный момент сбиты 69 украинских беспилотников, летевших на столицу.

Он также сообщал, что на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА. Мэр добавил, что на месте падения разрушений нет.

Ранее в двух аэропортах Москвы были введены ограничения из-за атаки беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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