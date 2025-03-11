Украинские беспилотники атаковали Тульскую область

Тульская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Штатные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) министерства обороны России провели работу по подавлению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Суворовском районе области.

Губернатор подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы ведут работу.

Миляев призвал население сохранять спокойствие. Он отметил, что ситуация находится под контролем властей.

11 марта губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что силы противовоздушной обороны отработали налет беспилотных летательных аппаратов над территорией областного центра.

В тот же день в нижегородском аэропорту Стригино были введены временные запреты на вылет и прием воздушных судов.

Ранее в Орловской области отразили атаку ВСУ.