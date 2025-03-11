Средства ПВО отразили атаку еще семи беспилотников на Москву

Собянин сообщил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, уничтожено еще семь дронов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку вражеских беспилотников на Москву. Отражена атака еще семи БПЛА», — написал глава города.

Мэр столицы добавил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков разрушений нет. Пострадавших среди мирных жителей также нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий, заключил Собянин.

Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили шесть беспилотников в Раменском городском округе, летевших на Москву.

Затем мэр написал в 4:48 об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве.

Следом глава города в 05:23 сообщил об отражении атаки еще четырех дронов, силы ПВО уничтожили их в городском округе Домодедово и Раменском.

В 5:26 глава города сообщил об успешном отражении силами противовоздушной обороны атаки десяти украинских беспилотников.

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.