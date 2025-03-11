На подлете к Москве уничтожен еще один украинский беспилотник

Собянин: система ПВО ликвидировала еще один БПЛА в Раменском городском округе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города.

Мэр добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов в Раменском городском округе, летевших на Москву.

Кроме того, представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщал, что в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово были введены ограничения на полеты на фоне налета украинских беспилотников на Москву.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.