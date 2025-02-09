Российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор

ВС РФ построили под Часовым Яром антидроновый коридор для переброски техники

Российские военные огородили дорогу под Часовым Яром специальной сеткой, защищающей от украинских беспилотников, создав таким образом безопасный логистический коридор для переброски техники. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Тоннель протяженностью 2 км призван защищать боевые машины от ударов вражеских дронов.

16 января сообщалось, что челябинский радиозавод «Полет» разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотных летательных аппаратов, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях и в зоне проведения спецоперации. Комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера» нейтрализовал более 10 боевых дронов Вооруженных сил Украины, что подтверждается выписками из журнала боевых действий.

До этого сообщалось, что российские конструкторы разработали специальные заграждения, предназначенные для активной защиты кораблей и портов от безэкипажных катеров и подводных дронов.

Ранее в России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от дронов.