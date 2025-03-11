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На подлете к Москве были сбиты еще четыре украинских беспилотника

Собянин сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА на подлете к Москве
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что по предварительным данным, на месте падения обломков дронов не было обнаружено разрушений. Пострадавших среди мирных жителей в результате атаки также нет, специалисты экстренных служб работают на местах, заключил мэр.

Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили шесть беспилотников в Раменском городском округе, летевших на Москву.

Затем мэр написал в 4:48 об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве. Таким образом, всего было уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщал, что в московских аэропортах Жуковский и Домодедово были введены ограничения на полеты из-за атаки БПЛА на Москву.

Ранее дрон ВСУ впервые атаковал Чебоксары.

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