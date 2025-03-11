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Силы ПВО отразили налет беспилотников на Рязань

Губернатор Малков: силы ПВО отработали налет БПЛА над Рязанью
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Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Рязани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры не получили повреждений.

11 марта сообщалось, что над Рязанью в районе Дягилево произошло от 10 до 17 взрывов. В небе были видны яркие вспышки, слышался характерный звук полета беспилотного летательного аппарата.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на столицу. Атака была отражена в Раменском городском округе. Затем Собянин сообщил еще о четырех сбитых беспилотниках.

Ранее в Курской области произошла серия взрывов.

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