Силы ПВО отразили налет беспилотников на Рязань

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Рязани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры не получили повреждений.

11 марта сообщалось, что над Рязанью в районе Дягилево произошло от 10 до 17 взрывов. В небе были видны яркие вспышки, слышался характерный звук полета беспилотного летательного аппарата.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на столицу. Атака была отражена в Раменском городском округе. Затем Собянин сообщил еще о четырех сбитых беспилотниках.

Ранее в Курской области произошла серия взрывов.