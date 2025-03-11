В Курской области произошла серия взрывов

Над Курском и Курчатовым произошла серия взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, над Курском было слышно не менее пяти взрывов и минимум шесть над Курчатовым. В небе были видны яркие вспышки. Взрывы также прозвучали в Октябрьском районе области.

По сведениям канала, в атаке принимают участие беспилотные летательные аппараты винтового и реактивного типа. Предположительно, целью беспилотников могут быть аэродром Халино и Курская атомная электростанция.

10 марта украинские войска нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области.

10 марта временно исполняющий обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Александр Чепик заявил, что с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезврежено более 400 суббоеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств.

Ранее Бастрыкин назвал оружие, использующееся ВСУ для атак на Курскую область.